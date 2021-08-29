وزير التعليم العالي يعلن إتاحة فرصة بالكليات لأصحاب الشهادات العربية والأجنبية

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إتاحة فرصة للطلاب أصحاب شاهادات المعادلة العربية والأجنبية، للتقديم في الكليات.

أضاف خلال مؤتمر صحفي، حول إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، الأحد: "فتحنا لاستقبال طلابنا من الشهادات المختلفة من يوم السبت 14 أغسطس، وسنستمر في استقبال الطلاب"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشهادات الأجنبية، وتيسيرًا على الطلاب الذيم حصلوا على الشهادات في وقت متأخر سيتم مد المدة ليوم الأربعاء الموافق 15سبتمبر لاستيعاب الطلاب القادمين من الشهادات العربية والأجنبية.

وعقد الدكتور خالد عبد الغفار مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة لعام 2021، واشترطت وزارة التعليم العالي على الحاضرين الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بداية من دخول مقر الجامعة ومكان المؤتمر، وشددت على الالتزام بالإجراءات الإحترازية خلال المؤتمر وحتى انتهاء المؤتمر.