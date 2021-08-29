«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني خالد بمركز ملوي غدًا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية بني خالد بمركز ملوي، وذلك خلال يومي 30 و31 من أغسطس الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان حرصًا على سلامتهم وصحتهم.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، ومنها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.