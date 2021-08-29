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«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني خالد بمركز ملوي غدًا

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«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني خالد بمركز ملوي غدًا «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني خالد بمركز ملوي غدًا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية بني خالد بمركز ملوي، وذلك خلال يومي 30 و31 من أغسطس الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، ومنها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

المصرى اليوم

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