وزير التعليم العالي: هناك فرصة كبيرة لطلاب علمي علوم ورياضة في المرحلة الثانية

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك فرصة كبيرة لطلاب علمي علوم ورياضة في المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن الوزارة تتوقع استقبال نحو 243 ألف طالب وطالبة في هذه المرحلة.

وانطلق المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 الآن، حيث يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى، والطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم، علاوة على إعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات سواء الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو الإعلام، وموعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021.

الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق اختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، ثم إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب والطالبة.

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

إدخال الطالب أو الطالبة الرغبات بالترتيب حسب رؤيته الخاصة.

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021 سيتم إعلانه رسمياً خلال الأسبوع المقبل عقب الانتهاء رسميا من نتيجة تنسيق القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الأولى التي بدأت منذ ما يقرب من أسبوعين.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات العام الماضي 2020-2021 بالشعبة العلمية 317.5 درجة بنسبة 77.4٪.

كما كان الحد الأدني للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات للشعبة الأدبية 278 درجة فأكثر بنسبة 67.8٪.

ومن المتوقع وفقًا لمجاميع الثانوية العامة 2021-2022 تراجع تنسيق المرحلة الثانية بنسبة تتراوح ما بين 9% و10 % مثل المرحلة الأولى في العام الحالي ليصل الحد الأدنى للقبول في الشعبة العلمية للمرحلة الثانية ما بين 70% لـ 69% والحد الأدني للمرحلة الثانية للشعبة الأدبية 60% و58%.

يستطيع طلاب المرحلة الأولى تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg حتى الأربعاء المقبل ضمن ما يُعرف باسم تنسيق الثانوية العامة 2021، أو تنسيق المرحلة الأولي .

وكتب موقع التنسيق على رابط التنسيق العبارة التالية: «التسجيل مفتوح للمرحلة الأولي»، وكُتب على الرابط يمكنك البدء الآن في التسجيل من خلال الدخول مباشرة على رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة.

ويجب على الطلاب عند التقديم اتباع الخطوات اللازمة، وهي أولاً: اختيار مصدر الشهادة (الاختيار بين مدارس الثانوية العامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا)، واتباع الخطوات الموجودة على جانب صفحة تسجيل الرغبات وهي كما يلي: «رقم الجلوس- الرغبات السابقة- البيانات الأساسي- إدخال/ تعديل الرغبات- تسجيل الرغبات- النهاية».

ما هو الرقم السري للطالب؟

تزايد البحث عن الرقم السري للطالب الذي يتطلبه موقع التنسيق خلال تسجيل الرغبات، وخصص الموقع رابطًا لشرح طريقة معرفة الرقم السري من خلال استمارة النجاح في الثانوية العامة والتى تسلمها الطالب من المدرسة ويوجد صورة توضح مكان الرقم السري يمكن الوصول إليها من خلال الضغط هنا على رابط معرفة الرقم السري للطالب.