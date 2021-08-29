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مزارعون يتبرعون بـ3 كيلومترات لإقامة مشروعات «حياة كريمة» في مغاغة بالمنيا

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مزارعون يتبرعون بـ3 كيلومترات لإقامة مشروعات «حياة كريمة» في مغاغة بالمنيا مزارعون يتبرعون بـ3 كيلومترات لإقامة مشروعات «حياة كريمة» في مغاغة بالمنيا

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تبرع مزارعون بقري مجلس قروي برطباط التابع لمركز مغاغة، شمال المنيا، بمساحات من أراضيهم الزراعية، لإقامة طريق، يربط بين قريتي كوم الحاصل والبلاعزتين، بطول 3 كيلومترا، لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لخدمة أهالي القريتين والقرى المجاورة .

قال الحاج محمد منيسي، والحاج على الجلوي، من الأهالي ان الطريق الجديد كان عبارة عن ممشى زراعي لا يتجاوز عرضة، 1،5 مترا، واصب حالان 6 أمتار، حيث سيتم رصفه، وربط القريتين وإقامة مشروعات خدمية في قطاعي التعليم والصرف الصحي للقريتين والقرى المجاورة .

قال خالد عبدالحليم، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي برطباط بمركز مغاغة، تم بالفعل فتح الطريق الزراعي، وتوسعة ليربط قريتي كوم الحاصل، والبلاعزتين ومدرج عليه ضمن مبادرة «حياه كريمه»، محطة رفع الصرف الصحي للقريتين، ومدرسه تعليم اساسى لقرية البلاعزتين، ومدرسه أعداديه لقرية كوم الحاصل، على أراضى الإصلاح الزراعي، وهيئة الأوقاف المصرية، بعد التنسيق مع هذه الجهات، ومع واضعي اليد من القريتين لخدمة أهالي القريتين، وكذلك لربط القريتين بهذا الطريق حتى الطريق، الإسفلتي البحري .

المصرى اليوم

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