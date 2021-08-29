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عواصف ترابية متوسطة وانخفاض درجة الحرارة في الوادي الجديد

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عواصف ترابية متوسطة وانخفاض درجة الحرارة في الوادي الجديد عواصف ترابية متوسطة وانخفاض درجة الحرارة في الوادي الجديد

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تشهد محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عواصف ترابية متوسطة محملة بالأتربة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادى الجديد درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

واكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على ضرورة توخي الحذر والتنسيق بين الجهات المختلفة وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حركة الرياح والعواصف ومدى تأثيرها على الطرق السريعة، ونصب أكمنة مرورية لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية في حالة انعدام الرؤية بالطرق السريعة.

وفي سياق متصل، تواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف رفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر والعواصف الترابية.

المصرى اليوم

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