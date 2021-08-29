«حقوق إنسان النواب» تطالب بسرعة الانتهاء من تطعيم المعلمين بلقاح كورونا قبل العام الدراسى

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طالب النائب الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين، بلقاح كورونا، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتخصيص مراكز تطعيم للمعلمين خلال الأيام المقبلة، لضمان الإنتهاء من تطعيمهم.

وقال«أبوالعلا»في تصريحات له اليوم الاحد: «للأسف رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خطة للانتهاء من تطعيم المعلمين بالمدارس، بلقاح كورونا، إلا أن الزحام الشديد الذي يواجهه المعلمين يومياً في مراكز تلقي اللقاح، ينبئ بعدم الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين قبل بدء العام الدراسي». .

و اشار إلى ضرورة تخصيص مراكز لتطعيم المعلمين بلقاح كورونا، في كل محافظة، حتي يتم الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين، في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن هناك بعض المدارس الخاصة بدأت بالفعل في تنظيم كورسات أنشطة للطلاب داخل المدارس، وذلك بحضور المعلمين والطلاب، الأمر الذي يتطلب الاسراع في خطوات تطعيم المعلمين، وذلك في محاولة للحد من آثار انتشار الفيروس.

كما طالب «ابو العلا» بضرورة الإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية داخل المدارس، وذلك لضمان استمرار حضور الطلاب وانتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد