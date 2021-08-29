أخبار عاجلة

"سقيا الماء" بمكة تُصدر تقريرها لأغسطس.. 414 متطوعًا لتنفيذ مشاريعها -
"البلدية والإسكان" توقّع اتفاقية مع شركة فيتش العالمية -
في أزهى حلة.. "لوحات خضراء" تكسو جنوب السليّل وتخطف الزوّار -
الطائف.. حريق يخلي عمارة سكنية والهلال الأحمر باشر 12 إصابة -
الحرب انتهت رسميًّا.. "طالبان": أفغانستان تحت حكمنا ولن ننتقم أو نستهدف -
مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون -
اسلام قرطام: سعداء بانجاز منتخب مصر في بطولة العالم لـ «ستريت وورك أوت» والقادم أفضل -
«الداخلية»: ضبط 34 سلاح و136 قضية مخدرات خلال 24 ساعة -
خصصت 9 أماكن.. جامعة المنيا تواصل تطعيم الطلاب بلقاح كورونا -
نائب: مصر تتألق عالميًا بتحقيق الأرقام القياسية باعتراف «جينيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«حقوق إنسان النواب» تطالب بسرعة الانتهاء من تطعيم المعلمين بلقاح كورونا قبل العام الدراسى

Print
«حقوق إنسان النواب» تطالب بسرعة الانتهاء من تطعيم المعلمين بلقاح كورونا قبل العام الدراسى «حقوق إنسان النواب» تطالب بسرعة الانتهاء من تطعيم المعلمين بلقاح كورونا قبل العام الدراسى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين، بلقاح كورونا، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتخصيص مراكز تطعيم للمعلمين خلال الأيام المقبلة، لضمان الإنتهاء من تطعيمهم.

وقال«أبوالعلا»في تصريحات له اليوم الاحد: «للأسف رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بوضع خطة للانتهاء من تطعيم المعلمين بالمدارس، بلقاح كورونا، إلا أن الزحام الشديد الذي يواجهه المعلمين يومياً في مراكز تلقي اللقاح، ينبئ بعدم الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين قبل بدء العام الدراسي». .

و اشار إلى ضرورة تخصيص مراكز لتطعيم المعلمين بلقاح كورونا، في كل محافظة، حتي يتم الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين، في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن هناك بعض المدارس الخاصة بدأت بالفعل في تنظيم كورسات أنشطة للطلاب داخل المدارس، وذلك بحضور المعلمين والطلاب، الأمر الذي يتطلب الاسراع في خطوات تطعيم المعلمين، وذلك في محاولة للحد من آثار انتشار الفيروس.

كما طالب «ابو العلا» بضرورة الإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية داخل المدارس، وذلك لضمان استمرار حضور الطلاب وانتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

خالد الجندي: السيسي حالة فريدة من نوعها ودعائي له يغيظ أعداء مصر والحاقدين والشامتين

خالد الجندي: السيسي حالة فريدة من نوعها ودعائي له يغيظ أعداء مصر والحاقدين والشامتين

مدير «الأورمان» يكشف تفاصيل توجيه السيسي بتوفير شقق إيجار للشباب بعفش جديد (تعرف عليها)

مدير «الأورمان» يكشف تفاصيل توجيه السيسي بتوفير شقق إيجار للشباب بعفش جديد (تعرف عليها)

السيسي يهنئ الرئيس الإسرائيلي بتوليه منصبه وبمناسبة رأس السنة العبرية

السيسي يهنئ الرئيس الإسرائيلي بتوليه منصبه وبمناسبة رأس السنة العبرية