«الداخلية»: ضبط القائمين على إدارة مركز طبى لعلاج الإدمان دون ترخيص بالجيزة

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص بإستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان «بدون ترخيص»، وإحتجاز عدد من مدمنى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم إستهداف الفيلا اوضبط القائمين على إدارتها وهم (6 أشخاص، لهم معلومات جنائية)، وتبين وجود (97) شخص داخل الفيلا من مدمنى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال عدد (6) من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وتعرضهم للإعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان، ولقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الإدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية وعدد من عينات تحليل المخدرات وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر و11 سجل دفترى لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة وإيصال إستلام نقدية بإسم المركز ومجموعة من الأحبال والعصى».

وأضافت: «كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الإدوية المهدئة للسيطرة عليهم تحت إشراف المتهم الأول«هارب» والقائم على إستئجار المنشأة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب»