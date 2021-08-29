«كنا رايحين ناخد حقنا».. تعرف على أقوال 8 أشخاص قتلوا مواطنا بالشرقية

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تمكنت مباحث الشرقية، من ضبط ثمانية أشخاص لقيامهم بالتعدى على شقيقين مما أدى لإصابة أحدهما ووفاة الآخر بالشرقية.

وتبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها شقيقين بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما، وما قرره المصاب أنه أثناء قيامه وشقيقه المتوفـى برى أرضهما الزراعية بذات الناحية فوجئا بحضور 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما مما أدى لوفاة شقيقه ولم يعلل سبباً لذلك.

بإجراء التحريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 8 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم وتبين إصابة أحدهم بجرح بالجبهة أعلى العين اليمنى وكدمة أسفل الظهر.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر المصاب وآخر من المتهمين أنه مساء يوم الواقعة توجها إلى أرض زراعية مملوكة لموظف بالمعاش، لسرقة بعض الثمار إلا أن مالك الأرض إستعان بجاره وقاما بالتعدى عليهما بالضرب بعصا محدثين إصابته، فقاما بالتوجه لمحل إقامتهما والإستعانة بباقى المتهمين للإنتقام منهما وتوجهوا لمحل الواقعة وبحوزتهم 3 عصا «شوم» و3 سلاح أبيض سنجة، فشاهدوا المجنى عليهما نائمان فظنوا أنهما المقصودان وتعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما وإصابة الثانى ولاذوا بالهرب.

وبمواجهة باقى المتهمين بأقوالهما أيدوا ذلك وأضاف أحدهم بتعديه على المجنى عليهما بإستخدام قطعة حجرية تم العثور عليها بمكان الواقعة، أرشدوا عن الأدوات المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.