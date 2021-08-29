سائق «توك توك» يذبح شقيقته المطلقة بسكين لخروجها من المنزل بدون إذن بسوهاج (تفاصيل

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ذبح سائق «توك توك» شقيقته المطلقة بسكين داخل المنزل بمدينة طهطا في شمال محافظة سوهاج، حيث قالت التحقيقات الأولية إن الضحية مطلقة، ولديها 4 أطفال، وإن شقيقها ارتكب الجريمة لتعرف شقيقته على شخص من «فيس بوك» ورغبتها في الزواج منه، وخروجها من المنزل بدون إذن.

وكان اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة طهطا، بورود بلاغ بمقتل سيدة، تُدعى «منال. خ»، 28 سنة، ربة منزل، داخل منزل بدائرة القسم، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص العثور على الجثة مسجاة على الأرض وبها جرح ذبحي بالرقبة وآخر أسفل الإبط اليسرى، واعترف شقيقها «محمود. خ»، 25 سنة، سائق «توك توك»، بارتكابه الجريمة لخروج شقيقته من المنزل بدون إذن، وكشفت تحريات العقيد أيمن عثمان، وكيل فرع بحث الشمال، أن المجني عليها كانت متزوجة من قهوجي، وأنجبت منه 4 أطفال، وانفصلت عنه بسبب خلافات زوجية متعددة بينهما، انتهت بالطلاق وأخذ الزوج أطفاله، وأضافت التحريات أن المذكورة أقامت عقب طلاقها عند شقيقها، وأنها تعرفت على شخص متزوج من خلال «فيس بوك»، ووعدها بأن يطلق زوجته ويتزوجها، وأن شقيقها حذرها من الخروج بدون إذنه أو إذن أحد من أسرتها، خاصة بعد علم الأسرة برغبتها في الزواج، وأنها لم تلتزم بطلب شقيقها، ويوم الحادث خرجت من المنزل بدون إذن، وفور عودتها حدثت مشادة بينها وبين شقيقها المتهم لعدم التزامها بعدم الخروج من المنزل، وتعدى خلالها المتهم على شقيقته بسكين فأصابها بجرح ذبحي بالرقبة وآخر أسفل الإبط، ما أودى بحياتها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وسلم الجاني نفسه إلى الشرطة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.