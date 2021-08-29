بحوزتهم 4 قطع .. ضبط 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بسوهاج

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 8 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم بمحافظة سوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار، قيام عامل، له معلومات جنائية، بأخميم بسوهاج، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه و7 أشخاص، وعُُثر على حفرة بعمق 8 أمتار والأدوات المستخدمة فـى الحفر و4 قطع مختلفة الأشكال والأحجام، يُشتبه في أثريتها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأن القطع من ناتج الحفر للاتجار بها، وبعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.