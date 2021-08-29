«أمن المنافذ» يضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية ومستحضرات تجميل

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أعلنت وزارة الداخلية جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وقالت «الداخلية»، في بيان، اليوم الأحد : «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط (7) قضايا، أبرزها تهريب (مستحضرات تجميل- بضائع أجنبية الصنع)».

وأضافت : «تم ضبط (62) قضية، و(1727) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ عدد (196) حكمًا قضائيًا متنوعاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها».