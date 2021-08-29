«هانوصلك نصلح عربيتك».. سقوط 3 أشخاض استدرجوا سائقا لسرقة سيارته بالمرج

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تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة من أحد المواطنين بأسلوب المغافلة بالمرج.

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من سائق، بأنه أثناء تواجده بالمنطقة للبحث عن ورشة لإصلاح زجاج السيارة ملكه تقابل مع شخصان عرضاً عليه إستقلال السيارة صحبته لتوصيله لورشة، وفور وصولهم حاول أحدهما سرقة حافظة نقوده بأسلوب المغافلة وتمكن شخص ثالث كان متواجد بمحل الواقعة من الإستيلاء على السيارة قيادته ولاذوا بالفرار، وفى وقتٍ لاحق ورد إليه إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص ساومه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بأسلوب المغافلة، وأقر إثنين من المتهمين بقيامهما بإستدراج المجنى عليه لمحل الواقعة ومغافلته من خلال قيام أحدهما بمحاولة سرقة حافظة نقوده لتسهيل قيام المتهم الآخر من الإستيلاء على السيارة بقصد مساومته على إعادتها له نظير مبلغ مالى، تم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.