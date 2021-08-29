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همام: المنافسة هذا الموسم كانت شرسة فى القمة والقاع

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همام: المنافسة هذا الموسم كانت شرسة فى القمة والقاع همام: المنافسة هذا الموسم كانت شرسة فى القمة والقاع

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أكد ماهر همام، نجم النادى الأهلى السابق، أن المنافسة هذا الموسم على بطولة الدورى كانت شرسة للغاية بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

وقال همام في تصريحات لبرنامج «أحلى صباح» مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «الصراع كان في القمة والقاع وذلك يعود لاستراتيجية رؤساء الأندية وهذا الموسم كان ممتع للغاية والجميع كان سعيد ببطولة الدورى». وأضاف: «مراسم تتويج ببطولة الدورى كان سييء للغاية، والجميع كان يتمني أن يظهر المشهد بطريقة أفضل لأن الدول العربية كانت تتابع ذلك».

المصرى اليوم

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