اليوم.. اجتماع مهم في اتحاد الكرة لتحديد شكل الدوري الممتاز

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تعقد اللجنة التي تدير اتحاد الكرة اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم، الأحد، مع أندية الدورى الممتاز لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد، وشكل المسابقة في ظل الارتباطات الكبيرة للمنتخبات والأندية في الفترة المقبلة بجانب المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية ببطولة كأس مصر.

وتناقش لجنة اتحاد الكرة مع الأندية 3 تصورات لشكل الدورى الجديد، سيتم طرحها على الأندية في الاجتماع، ويتمثل التصور الأول في إقامة مسابقة الدورى بشكلها الطبيعى من دورين ذهاباً وإياباً، مع ضغط المباريات بشكل كبير، كما حدث في الموسم الحالى.

أما التصور الثانى فهو إقامة مسابقة الدورى العام من مجموعتين، تضم كل مجموعة 9 فرق، ويتم وضع الأهلى والزمالك على رأس المجموعتين قبل عمل دورة رباعية في النهاية لحسم اللقب، والتصور الثالث هو إقامة الدورى الجديد من دور واحد فقط على أن تقام المباريات على ملاعب محايدة.وسيتم عرض هذه التصورات على الأندية في الاجتماع اليوم، ومناقشة إيجابيات وسلبيات كل مقترح، لاتخاذ القرار النهائى قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما تناقش الجبلاية مع الأندية في اجتماع اليوم المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية لبطولة كأس مصر هذا الموسم ومناقشة رأى الأندية في هذه المواعيد قبل اعلانها رسميا.

واستقر اتحاد الكرة على إقامة المباريات المتبقية في كأس مصر أيام 10 و13 و16 و20 سبتمبر المقبل، وتحديدا عقب انتهاء مباراتىّ منتخب مصر أمام انجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.ويرغب اتحاد الكرة في انهاء بطولة الكأس يوم 20 سبتمبر المقبل حال موافقة الأندية على هذه المواعيد، بحيث ينطلق الدورى الجديد أول اكتوبر المقبل.