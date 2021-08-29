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وزارة الداخلية تشن حملات «اعادة الانضباط» وتنفذ 83 الف حكما قضائيا

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وزارة الداخلية تشن حملات «اعادة الانضباط» وتنفذ 83 الف حكما قضائيا وزارة الداخلية تشن حملات «اعادة الانضباط» وتنفذ 83 الف حكما قضائيا

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (177) قطعة سلاح نارى، (271) قضية مخدرات وتنفيذ (83223) حكم قضائى متنوع في حملات «اعادة الانضباط»
قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 177 قطعة سلاح نارى، بحوزة 154 متهما».

وأضافت: «تم تنفيذ (83223) حكم قضائى وضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (12) متهم، إرتكبوا (37) متنوعة، وضبط (271) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (296) متهما، كما تم ضبط (31) متهما و28 متهم بالبلطجة و338 دراجة نارية مخالفة».

وتابعت: «تم إعادة (1) دراجة نارية،و ضبط (26043) مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية»

المصرى اليوم

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