سقوط مرتكبي واقعة سرقة «ميكروباص» بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة ميكروباص، بقصد التلاعب في بياناتها واستبدالها بأخرى هالكة نتيجة حادث سير بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة سيارة ميكروباص تابعة لجهة عمله حال توقفها بالمنطقة.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما وصلة كهرباء و6 مفتاح مصطنع ومفك حديدى.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، وأجزاء من السيارة المستولى عليها.

وأضافا بتصرفهما في السيارة المستولى عليها بتسليمها لعميلهما كهربائى، له معلومات جنائية، تم ضبطه، بقصد التصرف فيها بالبيع وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع السيارة، وأنه قام بالتصرف في السيارة بالبيع لـسائق، مقيم بالسويس لتعرض إحدى السيارات الخاصة بأحد معارفه لحادث سير بذات المواصفات وقيام الأخير بالإتفاق مع سمكرى سيارات، بالدقهلية، لوضع أرقام شاسيه السيارة المتهالكة من الحادث على السيارة المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستولى عليها عقب قيامه بالتلاعب بأرقام الشاسية، وقطعة الشاسيه الخاص بالسيارة المستولى عليها، والأدوات المستخدمة في تغيير أرقام الشاسيه، ولوحات معدنية خاصة بالسيارة المُبلغ بسرقتها، ولوحات معدنية غير مُبلغ بسرقتها خاصة بسيارة بذات المواصفات.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.