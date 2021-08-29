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الكاس: معسكر الإسكندرية السبب الرئيسي فى تتويج بالدوري

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الكاس: معسكر الإسكندرية السبب الرئيسي فى تتويج الزمالك بالدوري الكاس: معسكر الإسكندرية السبب الرئيسي فى تتويج بالدوري

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أكد أحمد الكاس، نجم السابق، أن فترة التوقف ومعسكر الإسكندرية السبب الرئيسي في حصول القلعة البيضاء على بطولة الدورى هذا الموسم.

وقال الكاس في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: «لاعبو نادى الزمالك تقربوا من بعض خلال معسكر الإسكندرية، وتم تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية بطريقة أكثر من رائعة من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون».

وعن رأيه في كارتيرون: «لا أحد يعترض على أنه مدير فني مميز للغاية ولكنني كنت معترض على عودته بعد رحيله في الولاية الاولى ولكن الجميع سانده لأن مدرب الزمالك واجتهد وتوج ببطولة الدورى وكل الاحترام والتقدير له».

المصرى اليوم

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