حبس عاطل شرع في قتل سائق بسبب خلافات الجيرة بمحافظة القليوبية

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قررت نيابة شبين القناطر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بالتعدى على سائق بسلاح أبيض «سنجة» في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب وتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وارسال الاداة المستخدمة في الواقعة للمعمل الجنائى

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين «ز ع ح» 30 سنة عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا «سلاح ومخدرات ومشاجرة» و«ع أ ا»، 25 سنة سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويله لمستشفى شبين القناطر العام لتلقى العلاج وذلك لوجود خلافات جيرة بين الطرفين.

وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب محدثا ما به من إصابات وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض سنجه وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.