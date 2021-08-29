أخبار عاجلة

"سقيا الماء" بمكة تُصدر تقريرها لأغسطس.. 414 متطوعًا لتنفيذ مشاريعها -
"البلدية والإسكان" توقّع اتفاقية مع شركة فيتش العالمية -
في أزهى حلة.. "لوحات خضراء" تكسو جنوب السليّل وتخطف الزوّار -
الطائف.. حريق يخلي عمارة سكنية والهلال الأحمر باشر 12 إصابة -
الحرب انتهت رسميًّا.. "طالبان": أفغانستان تحت حكمنا ولن ننتقم أو نستهدف -
مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون -
اسلام قرطام: سعداء بانجاز منتخب مصر في بطولة العالم لـ «ستريت وورك أوت» والقادم أفضل -
«الداخلية»: ضبط 34 سلاح و136 قضية مخدرات خلال 24 ساعة -
خصصت 9 أماكن.. جامعة المنيا تواصل تطعيم الطلاب بلقاح كورونا -
نائب: مصر تتألق عالميًا بتحقيق الأرقام القياسية باعتراف «جينيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حبس عاطل شرع في قتل سائق بسبب خلافات الجيرة بمحافظة القليوبية

Print
حبس عاطل شرع في قتل سائق بسبب خلافات الجيرة بمحافظة القليوبية حبس عاطل شرع في قتل سائق بسبب خلافات الجيرة بمحافظة القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة شبين القناطر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بالتعدى على سائق بسلاح أبيض «سنجة» في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب وتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وارسال الاداة المستخدمة في الواقعة للمعمل الجنائى

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين «ز ع ح» 30 سنة عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا «سلاح ومخدرات ومشاجرة» و«ع أ ا»، 25 سنة سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويله لمستشفى شبين القناطر العام لتلقى العلاج وذلك لوجود خلافات جيرة بين الطرفين.

وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب محدثا ما به من إصابات وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض سنجه وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لضبط المخالفين.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته على مستوي الجمهورية

لضبط المخالفين.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته على مستوي الجمهورية

حكاية شابين عرضا حياة المواطنين للخطر وتهربا من سداد 26 مليون جنيه

حكاية شابين عرضا حياة المواطنين للخطر وتهربا من سداد 26 مليون جنيه

«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة مدرسة في أسيوط وتضبط 3 متهمين

«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة مدرسة في أسيوط وتضبط 3 متهمين

مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون

مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون