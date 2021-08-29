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3 أندية تتنافس على ضم حارس الأهلي هذا الصيف

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3 أندية تتنافس على ضم حارس الأهلي هذا الصيف 3 أندية تتنافس على ضم حارس الأهلي هذا الصيف

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حسم النادي الأهلي التعاقد مع 4 لاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري استعداداً للموسم الجديد الذي يسعى خلاله المارد الأمر للهيمنة على البطولات من جديد بعد ضياع بطولة الدوري.

وأعلن الأهلي يوم الخميس الماضي عن تعاقده مع الجنوب إفريقي تاو بيرسي والموزمبيقي لويس ميكسوني وحسام حسن وكريم فؤاد، ويبحث النادي عن تدعيم مركز حراسة المرمى في الأيام المقبلة.

ورجحت تقارير رحيل الحارس الشاب مصطفى شوبير عن الفريق في الفترة المقبلة، خاصة في ظل العروض التي يتلقاها مؤخراً عبر وكيل أعماله.

وتسعى حالياً 3 أندية للحصول على توقيع اللاعب وهى البنك الأهلي والاتحاد السكندري إلى جانب فريق فاركو، ولكن لم يتم التعامل بشكل رسمي مع الأهلي من قبل أي من هذه الأندية.

من جهته أكد الإعلامي أحمد شوبير، عملاق حراسة المرمى السابق في القلعة الحمراء أن نجله مستقبل النادي الأهلي في حراسة المرمى، وأنه غير مسؤول عن الهدف الذي سكن شباكه في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تغلب على أسوان في ختام مبارياته ببطولة الدوري الممتاز، بنتيجة 2-1، وكانت هذه أول مباراة رسمية في بطولة الدوري الممتاز يدافع فيها مصطفى شوبير عن عرين الأهلي.

وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستجرام عقب نهاية المباراة: الحمد لله دائما وأبداً، أول مباراة رسمية مع النادى الأهلى في الدورى، شكرا جمهور الأهلى العظيم على المساندة وإن شاء الله القادم أفضل.

المصرى اليوم

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