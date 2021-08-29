3 سيناريوهات لشكل الدوري الممتاز في الموسم الجديد

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تبحث اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، مع مندوبي الأندية اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، شكل مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، من أجل العمل على انطلاق مسابقة منتظمة وتنتهي في المواعيد المحددة لها.

ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها من مصادر داخل اتحاد الكرة ستطرح اللجنة على الأندية 3 سيناريوهات لشكل مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، ويتم التصويت على هذه التصورات لشكل البطولة من أجل اختيار أفضلها.

يتمثل في إقامة بطولة الدوري الممتاز بشكلها الطبيعي الذي تقام عليه بإقامة المباريات بين الأندية من دورين ذهاباً وإياباً، وضغط الجدول بشكل كبير من أجل الانتهاء من البطولة في المواعيد المحددة لها.

وهو قريب الشبه من التصور الأول بحيث تقام المسابقة بشكلها الطبيعي ولكن من دور واحد فقط، يتم حسم الفريق البطل، والأندية المتأهلة للبطولات القارية الإفريقية من خلاله، وسوف تقام المباريات في هذا السيناريو على ملعب واحد محايد للفريقين المتنافسين، عبر تحديد عدد من الملاعب لإقامة كل مباريات البطولة.

وهو يتمثل في إقامة المسابقة بالنظام الذي أقيمت عليه منذ عدة سنوات، من خلال تقسيم الأندية المشاركة على مجموعتين، ووضع الأهلي على رأس مجموعة والزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة في النهاية لدورة رباعية بنظام الدوري من أجل تحديد بطل المسابقة.