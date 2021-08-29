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جامعة المنيا تعلن أسماء المرشحين لشغل عمادة 4 كليات

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جامعة المنيا تعلن أسماء المرشحين لشغل عمادة 4 كليات جامعة المنيا تعلن أسماء المرشحين لشغل عمادة 4 كليات

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، القوائم النهائية للمرشحين على مقاعد 4 عمداء كليات بالجامعة، «التربية الفنية- طب الأسنان- العلوم – التربية الرياضية»، وحددت الجامعة الاثنين 12 سبتمبر المقبل موعدا لبدء المقابلات الشخصية.

وقال «عبدالنبي»: تقدم لشغل مقعد عميد التربية الفنية، الدكتور أمل محمد محمود محمد أبوزيد، القائمة بعمل عميد الكلية، وعلي مقعد كلية طب الأسنان، تقدم الدكتور ياسر فتحي حسين، القائم بعمل عميد، والدكتور عمر حلمي مصطفي، رئيس قسم الباثولوجي بالكلية، وعلي مقعد عميد كلية العلوم تقدم 6 مرشحين وهم الدكاترة محمد عبدالرحمن عبدالجابر، رأفت محمد شاكر، محمود على شلقامي، جابر خلاف عبدالباقي، أشرف عبدالمنعم على، جمال عبدالعظيم حسانين.

القوائم النهائية للمرشحين لعمادة 4 كليات في المنيا
القوائم النهائية للمرشحين لعمادة 4 كليات في المنيا
القوائم النهائية للمرشحين لعمادة 4 كليات في المنيا

المصرى اليوم

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