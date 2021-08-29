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تصدر محكمة القضاء الإداري بعد قليل حكمها في الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق على القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة برئاسته ووقفه، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها بعدما أجلت النطق به لجلسة اليوم والذي كان مقررا إعلانه في 15 أغسطس الجاري لتمد أجل النطق به لاستمرار المداولة.

كانت المحكمة قد بدأت نظر الطعن أواخر العام الماضي بعدما صدر قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي ازمالك في 20 نوفمبر الماضي بسبب وجود مخالفات مالية وإداررية شابت اعمال المجلس، ليتضمن القرار تعيين لجنة لإدارة شؤون النادي لمدة عام من تاريخ صدور القرار لحين إجراء انتخابات جديدة أو انتهاء عمل اللجنة أيهما أقرب.

وأحالت الوزارة المخالفات التي شابت أعمال مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة العامة للتحقيق فيها والتي مازالت قيد التحقيقات حتي الآن.