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«سرقوا المواشي» .. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الماشية بدمياط

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«سرقوا المواشي» .. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الماشية بدمياط «سرقوا المواشي» .. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الماشية بدمياط

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الماشية بدمياط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الماشية، متخذين من دائرة مركز شرطة الزرقا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وسلاح أبيض و2 تروسيكل ودراجة نارية ومقص حديدى وبكرة لاصق شفاف.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 20 واقعة سرقة، وحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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