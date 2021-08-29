اليوم ..محاكمة 6 متهمين ب«خلية اللجان النوعية»

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تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد قليل إعادة إجراءات محاكمة ٦ متهمين بـ«اللجان النوعية» .

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة لـ الخلايا العنقودية المسلحة، وحيازة مفرقعات، عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات تابعة لـ«الخلايا العنقودية المسلحة»، ضمن عناصر «لجان العمليات النوعية»، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.