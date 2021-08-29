إرتكبوا 5 جرائم.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات رى الأراضي بالشرقية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب وقائع سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية بالشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بفاقوس، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية متخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.