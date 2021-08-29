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مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:51 مساءً
اسلام قرطام: سعداء بانجاز منتخب مصر في بطولة العالم لـ «ستريت وورك أوت» والقادم أفضل
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:50 مساءً
«الداخلية»: ضبط 34 سلاح و136 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:50 مساءً
خصصت 9 أماكن.. جامعة المنيا تواصل تطعيم الطلاب بلقاح كورونا
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:50 مساءً
نائب: مصر تتألق عالميًا بتحقيق الأرقام القياسية باعتراف «جينيس»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:50 مساءً
خدمات جديدة المواطنين ..«الأحوال المدنية» تواصل توجيه المأموريات لإستخراج الرقم القومى
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:50 مساءً
توفر الطاقة بنسبة 25%.. تعرف على حلول ABB لتطبيقات التدفئة والتهوية وأنظمة التبريد في أطول برج بأفريقيا
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:49 مساءً
«سياحة النواب»: اعفاء «سيارات القطاع» من الضريبة الجمركية خطوة جيدة لدعمه
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:49 مساءً
«أصيبت بسكتة قلبية حزنًا على فراقها».. وفاة ابنة عم «الطالبة الغارقة» ببني سويف
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:49 مساءً
وزيرة الصحة : فحص مليون و100 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ «العناية بصحة الأم والجنين»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:49 مساءً
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شباب على شاطئ العريش ينقذون 50 سلحفاة بحرية ويعيدونها للبحر
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فيديو اليوم السابع
الأحد 29 أغسطس 2021 11:32 صباحاً
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