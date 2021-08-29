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«شرطة المرور»: ضبط 5106 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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«شرطة المرور»: ضبط 5106 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة «شرطة المرور»: ضبط 5106 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5106 مخالفات مرورية متنوعة.

وقالت «الداخلية»، في بيان، اليوم الأحد : «تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5106) مخالفات مرورية متنوعة».

وأضافت : «من بين المخالفات (2013) مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و(208) مخالفات للسير بدون تراخيص، و(23) مخالفة موقف عشوائى، و(38) مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

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