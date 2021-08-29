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«الري»: الإنتهاء من تجارب التشغيل لمحطة السلسلة الجديدة بأسوان بعد تعثر دام 20 عاما

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«الري»: الإنتهاء من تجارب التشغيل لمحطة السلسلة الجديدة بأسوان بعد تعثر دام 20 عاما «الري»: الإنتهاء من تجارب التشغيل لمحطة السلسلة الجديدة بأسوان بعد تعثر دام 20 عاما

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كلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لجميع أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كل جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة.

وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه سيتم قريبًا طرح محطتي طلمبات قسطل وقورته للإحلال والتجديد بهدف الوفاء بالاحتياجات المائية لأهالي قرى مركز نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان، بالتزامن مع إحلال وتجديد الوحدات والطلمبات بمحطة بلانة ودعمها بـعدد (٢) وحدة للطوارئ، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الرى بمحافظة أسوان بإجمالي (١٧٦) عملية، وخاصة مع وجود (١٣٨) محطة طلمبات تقوم برى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وأضاف وزير الري، أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتجارب التشغيل لمحطة السلسلة الجديدة بكوم أمبو بمحافظة أسوان بعد تعثر دام لأكثر من (٢٠) عامًا، لخدمة زمام (٣٠) ألف فدان وجارى التجهيز للاستلام الابتدائى للمحطة، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من تجهيز جميع وحدات الطوارئ ووضعها على حالة التأهب للتحرك الفوري للتعامل مع أي طوارئ أو ازدحامات في المجاري المائية.

المصرى اليوم

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