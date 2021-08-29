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مؤذن يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك

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فيديو مؤذن يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك مؤذن يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك
أحد المصلين التقط الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل

فيديو مؤذن يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك

أثار مؤذن في أحد مساجد الكويت، الجدل في البلاد، بعد تسجيل مقطع له وهو يرفع الأذان في منطقة الرحاب مرتديًا سروالًا قصيرًا وفانلة داخلية بيضاء.

وجرت الحادثة، التي صوّرها أحد المصلين ونشرها عبر مواقع التواصل، في مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب في الكويت.

وقالت وسائل إعلام كويتية: إن وزارة الأوقاف قررت إيقاف المؤذن، وإحالته إلى التحقيق، بعد الحادثة.

وحسب موقع "الحرة"، نشر حساب صحيفة "المجلس" الإلكترونية، على تويتر خبر إيقاف المؤذن.

وقال الحساب في تغريدة مرفقة مع فيديو الحادثة: "وزارة الأوقاف تقرر إيقاف مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب قطعة 1؛ حيث رفع الأذان وهو يرتدي (شورت) وتُحيله للتحقيق".

وحسب "الحرة"، لم ينشر الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف الكويتية أي خبر بشأن قرار إيقاف المؤذن أو إحالته إلى التحقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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