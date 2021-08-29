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الداخلية: خدمات مرورية مكثفة.. وغلق جزئي لشارع الجيش اتجاة العباسية لتنفيذ محور جيهان السادات ( التفاصيل )

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الداخلية: خدمات مرورية مكثفة.. وغلق جزئي لشارع الجيش اتجاة العباسية لتنفيذ محور جيهان السادات ( التفاصيل ) الداخلية: خدمات مرورية مكثفة.. وغلق جزئي لشارع الجيش اتجاة العباسية لتنفيذ محور جيهان السادات ( التفاصيل )

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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد :«تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال محور جيهان السادات «المرحلة الثالثة».. الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى للحارة اليسرى بشارع الجيش في الإتجاه القادم من العباسية إتجاه ميدان الجيش بدايةً من تقاطعه مع شارع أحمد سعيد وحتى شارع موسى بن ميمون إعتباراً من يوم الأحد الموافق 29\8\2021 ولمدة 15 يوماً»
وقالت في بيان :«ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين»

المصرى اليوم

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