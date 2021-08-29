غسلوا 90 مليون جنيه .. الداخلية : اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر بتهمة الاتجار في المخدرات

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قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 من العناصر الإجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وقالت «الداخلية»، في بيان، اليوم الأحد : «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (3 عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا، مقيمين بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قُدرت تلك الممتلكات بحوالي (90 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».