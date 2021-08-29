بث مباشر لحظة بلحظة .. مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة المرحلة الأولي

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يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد 29-8-2021، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021.

يبدأ مؤتمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حسب ما هو مقرر، صباح اليوم خلال دقائق، فى جامعة القاهرة التكنولوجية، بحضور السيد عطا، المشرف على التنسيق، رئيس قطاع التعليم، وذلك لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 لطلاب الثانوية العامة.

واشترطت وزارة التعليم العالي على الحاضرين الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بداية من دخول مقر الجامعة ومكان المؤتمر، وشددت على الالتزام بالإجراءات الإحترازية خلال المؤتمر وحتى انتهاء المؤتمر.

رابط إعلان موقع نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة

يتم بدء عمل رابط نتيجة المرحلة الأولي من الثانوية العامة عقب بدء فاعليات المؤتمر، وذلك عبر موقع tansik.egypt.gov.eg أو يمكن الدخول مباشرة ومعرفة التنيجة مباشرة عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة .

بث مباشر لحظة بلحظة لمؤتمر : مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم

يمكنك متابعة مؤتمر زير التعليم العالي اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الأولي من الثانوية العامة، والذى تذيعه القناة الأولي المصرية فور بدء وقائعه بأسفل.