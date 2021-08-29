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يصل طوله إلى متر ووزنه ٤ كيلوجرامات.. تعرف على طائر «العنز» أشهر الطيور المهاجرة

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يصل طوله إلى متر ووزنه ٤ كيلوجرامات.. تعرف على طائر «العنز» أشهر الطيور المهاجرة يصل طوله إلى متر ووزنه ٤ كيلوجرامات.. تعرف على طائر «العنز» أشهر الطيور المهاجرة

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رصدت وزارة البيئة اليوم مجموعات كبيرة من طائر «اللقلق الأبيض»، بمناطق محمية رأس محمد، وبحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ حيث اعتادت الطيور على اتخاذ بحيرات الأكسدة محطة لها وخاصة مع جهود الوزارة في تطويرها وتأهليها لاستقبال الطيور لتستريح وتتغذي قبل استكمال رحلتها.

ويطلق على طائر اللقلق الأبيض في اسم «العنز»، نظرًا لكبر حجمه، ويتراوح وزنه ما بين 3 إلى 4 كيلوجرامات، وطوله يصل إلى نحو متر تقريبًا، وأرجله طويلة، ولون ريشه أجنحته أبيض، ونهاية أطراف أجنحته سوداء، بينما منقاره أحمر اللون وهو من الطيور القوية، ولا يمر هذا الطائر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا، لكونه يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، وأثناء حركته في البر يمشي ببطء ويتم عادة رصد أسرابها في مصر خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وتستمر الرحلة حوالي 50 يوم، وتضم أسرابها نحو 10 آلاف طائر في كل سرب، وتتخذ من بعض المناطق محطات لها، حيث تعد محمية رأس محمد من أهم هذه المحطات، لكونه يتغذى فيها على السرطانات الصغيرة التي توجد عند أشجار المانجروف.

المصرى اليوم

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