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محافظ المنوفية يقرر إيقاف رئيس القسم الفني وفني التنظيم بوحدة عرب الرمل 3 أشهر عن العمل

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محافظ المنوفية يقرر إيقاف رئيس القسم الفني وفني التنظيم بوحدة عرب الرمل 3 أشهر عن العمل محافظ المنوفية يقرر إيقاف رئيس القسم الفني وفني التنظيم بوحدة عرب الرمل 3 أشهر عن العمل

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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، إيقاف رئيس القسم الفني وفني التنظيم بالوحدة المحلية بعرب الرمل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا لمدة ثلاثة أشهر عن العمل احتياطيًا لتقصيرهما في العمل ومخالفتهما اللوائح والقوانين.

وتبين من خلال التحقيقات- وما ورد بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة «التفتيش الهندسي» بالديوان العام، وما أسفر عنه فحص بعض مخالفات البناء بنطاق الوحدة المحلية بعرب الرمل- وجود مبانٍ بها أدوار مخالفة لقيود الارتفاع ومبانٍ بها مخالفات بروز بكامل الواجهة، وتم توصيل المرافق لها رغم ما يشوبها من مخالفات تنظيمية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة المختصين في المهد مخالفةً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وجاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين واستبعاد أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.

المصرى اليوم

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