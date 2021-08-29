إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمغاغة في المنيا

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية ذات العجلات الثلاثة «تروسيكل» بطريق إقليمي بمركز مغاغة، شمال المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 463 ق ه د بدراجة بخارية بدون لوحات بطريق قرية بني خلف بمركز مغاغة .

تسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص وهم سنية على محمد، 57 سنه، وادهم محمد إبراهيم، 16 سنه، وعيد محمد السيد، 51 سنه، جميعهم من مركز مغاغة .

تم نقل المصابين إلى مستشفي العدوه المركزي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة ..