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وزيرة البيئة: رصد أولى أسراب الطيور المهاجرة بمحميات جنوب سيناء

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وزيرة البيئة: رصد أولى أسراب الطيور المهاجرة بمحميات جنوب سيناء وزيرة البيئة: رصد أولى أسراب الطيور المهاجرة بمحميات جنوب سيناء

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن رصد منطقة محميات سيناء أولى أسراب الطيور المهاجرة خلال رحلة هجرتها السنوية خلال موسم الخريف من إوروبا واسيا حيث الطقس البارد إلى جنوب أفريقيا مروراً بجمهورية العربية كثانى اهم ممر لهجرة الطيور في العالم.

وأضافت د. ياسمين فؤاد انه تم رصد مجموعات كبيرة من طائر اللقلق الأبيض، بمناطق محمية رأس محمد، وبحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ حيث اعتادت الطيور على اتخاذ بحيرات الأكسدة محطة لها وخاصة مع جهود الوزارة في تطويرها وتأهليها لاستقبال الطيور لتستريح وتتغذي قبل استكمال رحلتها.

وأوضحت وزيرة البيئة ان استمرار هبوط اللقلق الأبيض في محطاته المعتادة بمحميات جنوب سيناء يؤكد سلامة النظام البيئي ونجاح جهود الوزارة في تطوير المحميات والحفاظ على تنوعها البيولوجى ومواردها الطبيعية لوفاء مصر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية في هذا الشأن وخاصة في ظل رئاسة مصر لمؤتمر 14 لاتفاقية التنوع البيولوجى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام محميات جنوب سيناء بمعاينة مجموعات الطيور التي تم رصدها حيث تبين وجود حلقات الترقيم بأرجل هذه الطيور تابعة لجمعيات ومنظمات دولية، من المهتمين بالطيور المهاجرة لمتابعتها ورصد طريقها وما تتعرض له من مخاطر خلال رحلة هجرتها لمعرفة الظروف المناخية والبيئية في دول إفريقيا وأوروبا، من خلال تحليل الأعداد النافقة خلال مواسم الهجرة.

المصرى اليوم

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