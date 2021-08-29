«الداخلية» تعلن ضبط المتهم بواقعة «هجرة غير شرعية» في الدقهلية

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أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة الهجرة غير الشرعية في الدقهلية.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص سائق – له معلومات جنائية- مقيم بقرية تلبانه بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتسهيل سفر (11شخص) من أبناء ذات القرية «هجرة غير شرعية» إلى إحدى الدول، متوجهين لشقيقه تمهيداً لسفرهم إلى دولة أخرى، عقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود برئاسة قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم المذكور، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»