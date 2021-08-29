أخبار عاجلة

تعافي نشاط تجارة التجزئة يتواصل و"دايسون" تكشف عن متجرين جديدين -
بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا -
القوات الخاصة في غينيا تعتقل رئيس البلاد وتعلن تعطيل الدستور وحل الحكومة، تعليق ابراهيم إدريس سليمان -
بيج رامي يشكر مصر للطيران خلال سفره للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021 -
وكيل «عربية النواب» تدين الهجوم الإرهابي بكركوك: «التكاتف العربى والدولي أصبح ضرورة» -
نائب محافظ الجيزة يتفقد أحلال وتجديد مستشفى المنصورية -
«إفريقية النواب»: إرسال مصر مساعدات إنسانية للسودان عودة بقوة لمصر في القارة السمراء -
مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي (انفوجراف) -
مصطفى محمد يكشف لمجاهد سبب انفعالة عقب هدفه في الجابون -
اتحاد الكرة: جلسة عاجله مع البدرى عقب العودة من الجابون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الداخلية» تعلن ضبط المتهم بواقعة «هجرة غير شرعية» في الدقهلية

Print
«الداخلية» تعلن ضبط المتهم بواقعة «هجرة غير شرعية» في الدقهلية «الداخلية» تعلن ضبط المتهم بواقعة «هجرة غير شرعية» في الدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة الهجرة غير الشرعية في الدقهلية.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص سائق – له معلومات جنائية- مقيم بقرية تلبانه بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتسهيل سفر (11شخص) من أبناء ذات القرية «هجرة غير شرعية» إلى إحدى الدول، متوجهين لشقيقه تمهيداً لسفرهم إلى دولة أخرى، عقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود برئاسة قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم المذكور، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لضبط المخالفين.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته على مستوي الجمهورية

لضبط المخالفين.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته على مستوي الجمهورية

حكاية شابين عرضا حياة المواطنين للخطر وتهربا من سداد 26 مليون جنيه

حكاية شابين عرضا حياة المواطنين للخطر وتهربا من سداد 26 مليون جنيه

«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة مدرسة في أسيوط وتضبط 3 متهمين

«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة مدرسة في أسيوط وتضبط 3 متهمين

مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون

مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون