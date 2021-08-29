بتكلفة 21 مليون جنيه.. تسلم المدفن الآمن بـ«سمسطا» ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأحد، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، عن تسلم محافظة بنى سويف المدفن الصحي الآمن بمركز سمسطا، بعد الإنتهاء من إنشاءه من جانب الهيئة العربية للتصنيع.

تسلم المدفن الآمن بـ«سمسطا» ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات

وتبلغ المساحة الكلية للمدفن 6.5 فدان، بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

تسلم المدفن الآمن بـ«سمسطا» ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن المدفن الجديد تبلغ مساحته الكلية نحو 6.5 فدان، وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول وأخرى للافراد، وبه كذلك ميزان أرضي بسكول، وغرفة تحكم بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، منها غرفة أمن، وأخرى للمولدات تحتوي على 2 مولد كبي، ولوحة توزيع رئيسية، وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، مشيرا إلى وجود شبكة مواسيربخلية تجميع المخلفات الصلبة، لتجميع سائل الرشح، ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية، ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

تسلم المدفن الآمن بـ«سمسطا» ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات

وتابع «شعراوي»، أن محافظة بنى سويف تشهد العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات منها المحطة الوسيطة بمنطقة ناصر، والتي تم تسليمها للمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى المدفن الصحى بسنور، كما سيتم إنشاء مدافن صحية ببني سويف، بالإضافة إلى إنشاء محطتين وسيطتين في «ببا» والفشن ضمن خطة المشروعات الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيه.

تسلم المدفن الآمن بـ«سمسطا» ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات

وأوضح، أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، قامت بتسليم المدفن الصحى الآمن اليوم للمحافظة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للعامين الماليين 2019/2020 -2020/2021.

تسلم المدفن الآمن بـ«سمسطا» ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات

وجدد الوزير، تأكيده حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات، على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية، سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً، ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.