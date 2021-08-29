أخبار عاجلة

تعافي نشاط تجارة التجزئة يتواصل و"دايسون" تكشف عن متجرين جديدين -
بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا -
القوات الخاصة في غينيا تعتقل رئيس البلاد وتعلن تعطيل الدستور وحل الحكومة، تعليق ابراهيم إدريس سليمان -
بيج رامي يشكر مصر للطيران خلال سفره للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021 -
وكيل «عربية النواب» تدين الهجوم الإرهابي بكركوك: «التكاتف العربى والدولي أصبح ضرورة» -
نائب محافظ الجيزة يتفقد أحلال وتجديد مستشفى المنصورية -
«إفريقية النواب»: إرسال مصر مساعدات إنسانية للسودان عودة بقوة لمصر في القارة السمراء -
مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي (انفوجراف) -
مصطفى محمد يكشف لمجاهد سبب انفعالة عقب هدفه في الجابون -
اتحاد الكرة: جلسة عاجله مع البدرى عقب العودة من الجابون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بالمحافظة

Print
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بالمحافظة محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف بالمحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير المحاور والشوارع بغرب وشرق محافظة كفر الشيخ، للوقوف على الأعمال الجارية ،موجهاً ببدء إنشاء محاور جديدة، ورصف شوارع بالعاصمة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، الأعمال الجارية بشارع المدارس شرق العاصمة ،والواصل بين محور سعد زغلول، والشوارع المتفرعة أمام حديقة صنعاء، كما تفقد الأعمال الجارية بمركز الأورام الذي وجه الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء منه، ليستفيد منه أهالي محافظات الدلتا.
كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في محور سعد زغلول، وشارع ال21،مشدداً بمنع عبور السيارات والتكاتك المخالفة ،عقب رصده لمخالفة عدد من السيارات بالسير عكس الاتجاه.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بإنشاء محور جديد بين عمارات الأوقاف وأبراج الربيع بغرب العاصمة، ضمن الأعمال الجارية لتطوير منطقة غرب العاصمة، والتي لم تشهد أي تطوير خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن غرب العاصمة شهد أعمال تطوير وإنشاء محاور جديدة، بدء من رصف شارع صبري القاضي، وإنشاء الحديقة العامة المجانية المجاورة له، وماتم توفيره من مقاعد والعاب اطفال وبرجولات ومظلات، وانشاء محور سعد زغلول الجديد للربط بين شرق وغرب المدينة الممتد من امتداد شارع صبري القاضي، حتى مزلقان سعد زغلول«السلخانة سابقا»، لربط غرب بشرق المدينة، بالإضافة لإنارته، كما تم انشاء شارع 21 وتحويله لاتجاهين وإزالة التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية بمنطقة غرب العاصمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

خالد الجندي: السيسي حالة فريدة من نوعها ودعائي له يغيظ أعداء مصر والحاقدين والشامتين

خالد الجندي: السيسي حالة فريدة من نوعها ودعائي له يغيظ أعداء مصر والحاقدين والشامتين

مدير «الأورمان» يكشف تفاصيل توجيه السيسي بتوفير شقق إيجار للشباب بعفش جديد (تعرف عليها)

مدير «الأورمان» يكشف تفاصيل توجيه السيسي بتوفير شقق إيجار للشباب بعفش جديد (تعرف عليها)

السيسي يهنئ الرئيس الإسرائيلي بتوليه منصبه وبمناسبة رأس السنة العبرية

السيسي يهنئ الرئيس الإسرائيلي بتوليه منصبه وبمناسبة رأس السنة العبرية