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واصلت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد، 29 أغسطس 2021، استقرارها عند الأسعار المرتفعة التي حققتها مساء الجمعة بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميا، بشكل كبير قبل إغلاق البورصة للإجازة الأسبوعية يومى السبت والأحد.

ويترقب سعر الذهب في مصر عودة البورصة العالمية للعمل غدا الاثنين لتحديد اتجاه الاسعار بعدما حقق ارتفاعا الجمعة ووصل سعر الذهب عيار 21 قيراطا 792 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من مكان لآخر في سوق الذهب محليا.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح السبت، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح بين 902 و905 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح بين 790 و792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح بين 677 و679 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها.

وثبت سعر الذهب عالميا عند الاسعار المرتفعة التي حققها قبل إغلاق البورصة مساء الجمعة الماضية وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح اليوم، 802.82 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،817.93 $ .

تسببت عدة أحداث وبيانات في ارتفاع الذهب عالميا يوم الجمعة الماضية :

1- تصريحات باول جيروم رئيس الاحتياطى الفيدرالى في قمة جاسكون هول ،الجمعة، والتى تراجع فيها عن إعلان جدول زمنى صريح لسحب التحفزات الاقتصادية وتقليص مشتريات الأصول والسندات رغم تلميحه لذلك وهو عكس ما أعلن عنه أعضاء الفيدرالى خلال الاسبوع الماضى .

2- صدور مؤشر النفقات الشخصية الأساسية السنوى بـ 3.6% وهى نفس التوقعات التي أكدها الخبراء والذى يعتبر ايجابيا إلا أنها مازالت بعيدة عن أهداف الفيدرالى وهى 2% حتى يتحرك لاحتواء التضخم، وكما جاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية الاساسية على أساس شهرى مساويا للتوقعات 0.3%، ومؤشر الانفاق الشخصى الشهرى مساويا أيضا للتوقعات حيث سجل 0.3% وجاء مؤشر الدخل الشخصى ايجابيا حيث سجل نموا بنسبة 1.1% وكان التقدير أن يقل عن 0.3% .

3- مخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» والذى تسبب في اتجاه العديد من البلدان للاغلاق الجزئى أو الكلى ومخاوف من تزايد الانتشار خلال الفترة القادمة.

وتسببت تلك التصريحات والبيانات الاقتصادية الأمريكية في تراجع مؤشر الدولار الأمريكى وارتفاع الذهب بعد اللجوء اليه كملاذ آمن ضد التضخم، وارتفعت العقود الآجلة من الذهب بمقدار 1.4% ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1817.5 دولار وأغلقت البورصة التداول الجمعة على ارتفاع ووينتظر المستثمرون عودة البورصة الاثنين لتحديد اتجاه التداول.

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