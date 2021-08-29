أخبار عاجلة

تعافي نشاط تجارة التجزئة يتواصل و"دايسون" تكشف عن متجرين جديدين -
بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا -
القوات الخاصة في غينيا تعتقل رئيس البلاد وتعلن تعطيل الدستور وحل الحكومة، تعليق ابراهيم إدريس سليمان -
بيج رامي يشكر مصر للطيران خلال سفره للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021 -
وكيل «عربية النواب» تدين الهجوم الإرهابي بكركوك: «التكاتف العربى والدولي أصبح ضرورة» -
نائب محافظ الجيزة يتفقد أحلال وتجديد مستشفى المنصورية -
«إفريقية النواب»: إرسال مصر مساعدات إنسانية للسودان عودة بقوة لمصر في القارة السمراء -
مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي (انفوجراف) -
مصطفى محمد يكشف لمجاهد سبب انفعالة عقب هدفه في الجابون -
اتحاد الكرة: جلسة عاجله مع البدرى عقب العودة من الجابون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الخشت واسامة سرايا في محاضرة بمعسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة اليوم

Print
الخشت واسامة سرايا في محاضرة بمعسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة اليوم الخشت واسامة سرايا في محاضرة بمعسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جامعة القاهرة اليوم، الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام سابقا، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد الخشت ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للحديث عن «بناء الإنسان وتطوير العقل المصري» وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي بدأته الجامعة من 21 أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح يجيب فيه المحاضران على تساؤلات الطلاب في الموضوعات المختلفة التي تشغلهم، وفتح نافذة أمام الطلاب على قضايا الساعة محليا وعربيا ودوليا، وإثراء أفكارهم في شتى المجالات الحياتية برؤية علمية وواقعية بما يعزز لغة الحوار وإثراء فكر الشباب من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل.بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر، وقادر على مواجهتها علميا وواقعيا.

يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ونخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب ويضم المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لضبط المخالفين.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته على مستوي الجمهورية

لضبط المخالفين.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته على مستوي الجمهورية

حكاية شابين عرضا حياة المواطنين للخطر وتهربا من سداد 26 مليون جنيه

حكاية شابين عرضا حياة المواطنين للخطر وتهربا من سداد 26 مليون جنيه

«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة مدرسة في أسيوط وتضبط 3 متهمين

«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة مدرسة في أسيوط وتضبط 3 متهمين

مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون

مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون