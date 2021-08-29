بدء التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر اليوم (رابط)

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تبدأ جامعة الأزهر فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا، بداية من اليوم الأحد 29 من أغسطس الجاري حتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م.

وأوضحت جامعة الأزهر أن التسجيلَ إلكترونيٌّ من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرة إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير ممتاز أو جيد جدًّا.

وطالبت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وشددت جامعة الأزهر على أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية والتفاصيل متاحة من خلال الموقع: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage