الداخلية:سقوط عصابة جديدة تخصصت في الاستيلاء علي أموال عملاء البنوك بطرق إحتيالية ( التفاصيل )

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أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة في الضربات الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق إحتيالية، وتتمكن خلال 48 ساعة من ضبط تشكيل عصابى آخر قام بالإستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين، وتم احالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق عقب اعلانها أمس ضبط التشكيل الذي استولي علي اموال عملاء بنك مصر .

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الأحد: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فقد تبلغ لقسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالإتصال بهم والإدعاء بعمله بأحد البنوك وإستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية وإستغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقر من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده بإستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة في تلك البلاغات إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى (تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية»)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم،وبحوزة أحدهم (هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول «تستخدم في إرتكاب الوقائع»).. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأنهم قاموا بإرتكاب عدد من الوقائع.. وبتطوير مناقشتهم أضافوا بقيامهم بشراء قطع أراضى وعقارات من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك» .

وتابعت: «تم التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب وإستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز (إثنان مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات»