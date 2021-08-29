أخبار عاجلة

تعافي نشاط تجارة التجزئة يتواصل و"دايسون" تكشف عن متجرين جديدين -
بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا -
القوات الخاصة في غينيا تعتقل رئيس البلاد وتعلن تعطيل الدستور وحل الحكومة، تعليق ابراهيم إدريس سليمان -
بيج رامي يشكر مصر للطيران خلال سفره للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021 -
وكيل «عربية النواب» تدين الهجوم الإرهابي بكركوك: «التكاتف العربى والدولي أصبح ضرورة» -
نائب محافظ الجيزة يتفقد أحلال وتجديد مستشفى المنصورية -
«إفريقية النواب»: إرسال مصر مساعدات إنسانية للسودان عودة بقوة لمصر في القارة السمراء -
مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي (انفوجراف) -
مصطفى محمد يكشف لمجاهد سبب انفعالة عقب هدفه في الجابون -
اتحاد الكرة: جلسة عاجله مع البدرى عقب العودة من الجابون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كلية الاتصالات بجدة تستقبل طلابها "حضوريًّا" وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

Print
كلية الاتصالات بجدة تستقبل طلابها "حضوريًّا" وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية كلية الاتصالات بجدة تستقبل طلابها "حضوريًّا" وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
حرصت على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة مع الحرص على سلامة المتدربين

كلية الاتصالات بجدة تستقبل طلابها

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم، طلابها حضوريًّا للعام التدريبي الحالي 1443هـ، وسط اكتمال منظومة التجهيزات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية، وضرورة إكمال اللقاح والتقيد بالتعليمات، التي تضمن لهم مسيرة تدريبية صحية وآمنة.

وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد بن إبراهيم صباغ، أن الكلية بهيئتها التدريبية والإدارية تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة، مع الحرص على سلامة المتدربين، وضمان تلقي تدريبهم بالشكل المأمول، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الكلية تقدم برنامجي الدبلوم والبكالوريوس، وتضم ثلاثة أقسام تدريبية تخصصية هي: قسم تقنية الاتصالات، وقسم تقنية الحاسب، وقسم التقنية الإلكترونية، مرحّبًا بالمتدربين في مستهل العام التدريبي الحالي، في ظل تجنيد الكلية لطاقاتها كافة، عبر تجهيز القاعات التدريبية في مختلف الأقسام التخصصية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعافي نشاط تجارة التجزئة يتواصل و"دايسون" تكشف عن متجرين جديدين

تعافي نشاط تجارة التجزئة يتواصل و"دايسون" تكشف عن متجرين جديدين

بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا

بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا

بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف

بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف

"المسند": الخريف يدخل اليوم وفقاً لحساب النجوم.. والحرارة تنخفض فجراً

"المسند": الخريف يدخل اليوم وفقاً لحساب النجوم.. والحرارة تنخفض فجراً