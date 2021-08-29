كلية الاتصالات بجدة تستقبل طلابها "حضوريًّا" وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

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حرصت على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة مع الحرص على سلامة المتدربين

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم، طلابها حضوريًّا للعام التدريبي الحالي 1443هـ، وسط اكتمال منظومة التجهيزات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية، وضرورة إكمال اللقاح والتقيد بالتعليمات، التي تضمن لهم مسيرة تدريبية صحية وآمنة.

وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد بن إبراهيم صباغ، أن الكلية بهيئتها التدريبية والإدارية تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة، مع الحرص على سلامة المتدربين، وضمان تلقي تدريبهم بالشكل المأمول، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الكلية تقدم برنامجي الدبلوم والبكالوريوس، وتضم ثلاثة أقسام تدريبية تخصصية هي: قسم تقنية الاتصالات، وقسم تقنية الحاسب، وقسم التقنية الإلكترونية، مرحّبًا بالمتدربين في مستهل العام التدريبي الحالي، في ظل تجنيد الكلية لطاقاتها كافة، عبر تجهيز القاعات التدريبية في مختلف الأقسام التخصصية.