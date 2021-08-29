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حسام بن سعود يوجّه كلمة لطلاب الباحة بمناسبة العام الدراسي: أنتم أمل بلادكم

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حسام بن سعود يوجّه كلمة لطلاب الباحة بمناسبة العام الدراسي: أنتم أمل بلادكم حسام بن سعود يوجّه كلمة لطلاب الباحة بمناسبة العام الدراسي: أنتم أمل بلادكم
قال: من مقاعد الدراسة تحققون أهدافكم وتسهمون في بناء وطنكم ثابروا واجتهدوا

حسام بن سعود يوجّه كلمة لطلاب الباحة بمناسبة العام الدراسي: أنتم أمل بلادكم

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، كلمة توجيهية إلى أبنائه الطلاب والطالبات بالمنطقة، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد، داعياً للجميع بالتوفيق والنجاح دوماً.

وقال "أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات أنتم أمل بلادكم ومستقبلها الواعد، ومن مقاعد الدراسة تحققون -بإذن الله- أهدافكم وطموحاتكم، وتسهمون في بناء وطنكم وتنميته، ثابروا واجتهدوا لتنالوا مبتغاكم، تحفكم دعوات صادقة بالتوفيق والنجاح، وتحتضنكم بعد رعاية الله أيادٍ أمينة ناصحة وصادقة من المعلمين والمعلمات تدركُ حجمَ المسؤولية، ويدفعون بأبنائنا نحو مدارج السمو والمعرفة، يحدوهم الأمل أن يصنعوا منهم جيلاً مؤمناً بربه واثقاً بقدراته فخوراً بقيمه، ومعتزاً بوطنيته.

وأضاف أمير الباحة: في بداية عامنا الدراسي التأكيد عليكم أن تكونوا عنواناً للجد والاجتهاد، متوشحين الهمم العالية، والإرادة الصادقة؛ فبكم تستشرف بلادنا مستقبلاً أبهى وأعظم لأجيالنا القادمة، بعد أن رُسمت رؤية خلّاقة، هدفها إطلاق الطاقات الواعدة من أبناء وبنات الوطن، واتخذت من التعليم السبيل الأمثل لتحقيق هذه الرؤية وأهدافها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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