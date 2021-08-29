أخبار عاجلة

تعافي نشاط تجارة التجزئة يتواصل و"دايسون" تكشف عن متجرين جديدين -
بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا -
القوات الخاصة في غينيا تعتقل رئيس البلاد وتعلن تعطيل الدستور وحل الحكومة، تعليق ابراهيم إدريس سليمان -
بيج رامي يشكر مصر للطيران خلال سفره للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021 -
وكيل «عربية النواب» تدين الهجوم الإرهابي بكركوك: «التكاتف العربى والدولي أصبح ضرورة» -
نائب محافظ الجيزة يتفقد أحلال وتجديد مستشفى المنصورية -
«إفريقية النواب»: إرسال مصر مساعدات إنسانية للسودان عودة بقوة لمصر في القارة السمراء -
مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي (انفوجراف) -
مصطفى محمد يكشف لمجاهد سبب انفعالة عقب هدفه في الجابون -
اتحاد الكرة: جلسة عاجله مع البدرى عقب العودة من الجابون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة نجران تستقبل الطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية

Print
جامعة نجران تستقبل الطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية جامعة نجران تستقبل الطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية
أكدت مواصلة أعمال التعقيم والتنظيف بشكل مستمر داخل الكليات

جامعة نجران تستقبل الطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية

استقبلت جامعة نجران الطلاب والطالبات، صباح اليوم، وفق اجراءات احترازية صحية بدءاً من دخول الطلاب عبر البوابات الرئيسة حتى قاعات الدراسة داخل الكليات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة، الدكتور صالح الحارثي، أن الجامعة منذ صدور القرار بعودة الدراسة حضورياً شكلت لجنة عليا لهذا الخصوص، وعقدت عدداً من الاجتماعات أقرّت خلالها عديداً من الإجراءات الكفيلة بسير الدراسة بما يضمن سلامة الطلاب، مشيراً إلى مواصلة أعمال التعقيم والتنظيف بشكل مستمر داخل الكليات والقاعات الدراسية.

وأكد الحارثي، أن الجامعة كثّفت من جهودها في تحصين طلاب التعليم العام والعالي من خلال عياداتها داخل المدينة الجامعية، وكذلك المستشفى الجامعي لضمان حصول الجميع على جرعتَي لقاح كورونا ليتمكنوا من الانتظام في الدراسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعافي نشاط تجارة التجزئة يتواصل و"دايسون" تكشف عن متجرين جديدين

تعافي نشاط تجارة التجزئة يتواصل و"دايسون" تكشف عن متجرين جديدين

بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا

بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا

بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف

بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف

"المسند": الخريف يدخل اليوم وفقاً لحساب النجوم.. والحرارة تنخفض فجراً

"المسند": الخريف يدخل اليوم وفقاً لحساب النجوم.. والحرارة تنخفض فجراً