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واصلت أسعار الذهب بالكويت ثباتها خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الاحد 29 ــ 8 ــ 2021، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في البورصات العالمية، وأُعلِن سعر الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» بمبلغ 15.147 دينار كويتي، بما يعادل 50.365 دولارًا أمريكيًا.

بينما سجلت الأوقية الواحدة من الذهب 537.902 دينارًا كويتيًا، بما يعادل 1788.535دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم الاحد.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الاحد 29 ــ 8 ــ 2021

وتسجل جريدة "المصري اليوم" لمتابعيها قائمة اسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الاحد 29 ــ 8 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة اليوم من «وزارة التجارة والصناعة الكويتية» كالتالي:

سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.294 دينار كويتي، ويقابله 57.503 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.868 دينار كويتي، مقابل 52.76 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.147 دينار كويتي، مقابل 50.365 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.983 دينار كويتي، ويقابله 43.170 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 537.902 دينار كويتي، مقابل 1788.535 دولار أمريكي.

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