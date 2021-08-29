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بالبروتوكولات والاحترازات.. مدارس تعليم جدة تستقبل الطلاب والطالبات

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بالبروتوكولات والاحترازات.. مدارس تعليم جدة تستقبل الطلاب والطالبات بالبروتوكولات والاحترازات.. مدارس تعليم جدة تستقبل الطلاب والطالبات
مع مراعاة وضع المسافات الآمنة بين الطلاب داخل فصول ومرافق المدرسة

بالبروتوكولات والاحترازات.. مدارس تعليم جدة تستقبل الطلاب والطالبات

استقبلت مدارس تعليم جدة، اليوم، الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية مع عودة الدراسة حضورياً للعام الدراسي 1443هـ، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وتهيئة البيئة التعليمية الآمنة.

ووقف مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ على استعدادات المدارس، والتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفصول الدراسية، ومراعاة وضع المسافات الآمنة بين الطلاب داخل فصول ومرافق المدرسة، منوهاً بدور القيادات التعليمية "بنين وبنات" والمشرفين والمشرفات وتعاون 14 مكتباً تعليمياً، في إنجاح مسيرة العملية التعليمة، داعياً إلى تضافر الجهود، واستمرار كفاءة الأداء المدرسي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، للرقي بالأداء المدرسي، متمنياً التوفيق للطلاب والطالبات، في بداية عامهم الدراسي الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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