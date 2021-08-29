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هكذا البداية.. 385 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة في مكة

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هكذا البداية.. 385 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة في مكة هكذا البداية.. 385 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة في مكة
ينتسبون لـ1544 مدرسة بالمتوسطة والثانوية وسط إجراءات احترازية

هكذا البداية.. 385 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة في مكة

عاد 385 ألف طالب وطالبة -ينتسبون لـ1544 مدرسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية- صباح اليوم الأحد الموافق 21/ 1/ 1443هـ، لمقاعد الدراسة في أول الأيام الدراسية لهذا العام 1443هـ؛ فيما يستمر حضور طلاب المرحلة الابتدائية عن بُعد عبر منصة "مدرستي" ومرحلة رياض الأطفال عن طريق منصة "روضتي" حتى الوقت المحدد لعودتهم حضوريًّا.

وشهدت مدارس تعليم مكة انتظام المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفصول الدراسية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية "وقاية"، ووفق استعدادات متكاملة من جميع الإدارات والأقسام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وسعيًا لتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقاية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أن الإدارة أنجزت خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع الجديدة لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال عدة لجان إشرافية، وبالتعاون مع مديري المدارس؛ بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقديم كل الدعم الذي تحتاجه المدارس؛ مشيدًا بتضافر الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم لتلبية كل الاحتياجات الدراسية والمتمثلة في متابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني، ومتابعة تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي، وترحيل أكثر من 4 ملايين كتاب لأكثر من 1500 مدرسة بمكة وفق خطة وآلية محدد تضمن تسليم كل الكتب لجميع المدارس.

وأضاف الدكتور الزائدي أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة نظمت العديد من الملتقيات -عبر برنامج الزوم- بهدف تهيئة منسوبيها للعام الدراسي الجديد، كما أنهت الإدارة جميع الاستعدادات النهائية لانطلاقة أسطول النقل المدرسي بالتعاون مع شركة تطوير للنقل التعليمي وسط تجهيز كل الجوانب الاحترازية ومعايير الأمن والسلامة للعودة الحضورية الآمنة، وتكثيف الجهود منذ وقت مبكر للعمل على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة.

وأبان "الزائدي" أن إدارة التجهيزات بتعليم مكة أمنت 6600 مقعد وطاولة لمدارس البنين والبنات لسد الاحتياج وتشغيل المشاريع الجديدة غير مكتملة التجهيز، وكذلك قامت بتأمين 300 سبورة برسلان حائطية للفصول الجديدة والعديد من الوسائط التقنية والأجهزة الحاسوبية؛ راجيًا من الله عز وجل لجميع طلابنا وطالباتنا وكل الكادر التعليمي عامًا دراسيًّا جادًّا ومميزًا ومفعمًا بالإنجازات الرائعة؛ مهيبًا بدور شركاء النجاح الأسر الكريمة لمتابعة أبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات للارتقاء بمستواهم التعليمي والتربوي نحو التميز والإبداع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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