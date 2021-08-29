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طارت الأبقار فوق جبال الألب.. وهذا سر الفيديو الغريب

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طارت الأبقار فوق جبال الألب.. وهذا سر الفيديو الغريب طارت الأبقار فوق جبال الألب.. وهذا سر الفيديو الغريب
حَظِيت برحلة خاصة فوق التلال السويسرية

طارت الأبقار فوق جبال الألب.. وهذا سر الفيديو الغريب

"طارت الأبقار فوق جبال الألب"؛ فقد حَظِيت 10 أبقار برحلة خاصة للغاية مع منظر خلاب للجبال في سويسرا؛ وذلك قبل انعقاد مهرجان خاصة باستعراض الماشية.

وأظهر مقطع نقل بقرة بمروحية فوق تلال منطقة كلاوسنباس، وسط سويسرا.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية؛ فقد نُقلت 10 أبقار مصابات بهذه الطريقة.

وأشار جوناس أرنولد، وهو مزارع ومالك للأبقار، إلى أن "سبب نقل الهليكوبتر للأبقار هو أنه لا يمكن الوصول إلى بعض المراعي بالسيارة، ونظرًا لأن عددًا من الأبقار مصاب؛ لذلك لا يتعين عليها السير طوال الطريق حفاظًا على صحتها".

وأضاف أرنولد: "لم أسأل بقرة كيف تشعر بعد هذه الرحلة؛ لأنها لا تستطيع الإجابة؛ لكنها كانت مجرد رحلة قصيرة هادئة. لم ألاحظ أي فرق بين تلك التي تطير وتلك التي تسير بشكل طبيعي".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ستتوجه الأبقار بعد تجمعها في أحد المواقع إلى قرية "أرنربودن" في جبال الألب؛ حيث يقيم المزارعون مهرجانًّا سنويًّا للماشية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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